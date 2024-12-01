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19:05, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

Посольство России связалось с МИД Узбекистана после задержания Пивоварова

Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана после задержания журналиста Пивоварова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Актан Темирканов / Sputnik / РИА Новости

Посольство России связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств задержания российского журналиста, бывшего главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом) и его съемочной группы. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале российского представительства.

«В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.

Ранее стало известно, что Пивоварова задержали в Узбекистане «для беседы». Также вместе со съемочной группой проекта «Редакция» задержали и местную журналистку Фериде Масхетову.

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