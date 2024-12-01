Журналиста Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане после заявления местного жителя

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) был задержан в Узбекистане. Об этом сообщило издание Baza.

В городе Нукусе после заявления местного жителя с Пивоваровым также задержали съемочную группу проекта «Редакция» и местную журналистку Фериде Масхетову. Утверждается, что их задержали для беседы. Они, добавляет издание, находятся в ГУВД Нукуса, от них требуют разблокировать телефоны для осмотра.

Самого Пивоварова якобы держат в отдельном кабинете. До этого журналист анонсировал выпуск из Узбекистана.

Весной Пивоваров заявил об увольнении части сотрудников его проекта «Редакция» из-за нового закона о запрете рекламы у людей и организаций, признанных иностранными агентами. Он пообещал передать юридические права и полный контроль над каналом проекта команде знакомых с ним редакторов.