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02:24, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

Аналитик Храпунова: мошенники стали рассылать открытки с вирусами в мессенджерах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей. О новом способе мошенничества в интервью РИА Новости предупредила аналитик Алла Храпунова.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка "оживает", становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — сообщила она.

По ее словам, при нажатии на уменьшенную картинку жертву могут перебросить на фишинговый сайт, ворующий персональные данные. Во избежание этого она призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их могли взломать.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». В ведомстве предупредили, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале. В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

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