Российских ученых отстранили от ядерных исследований в Европе

Российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах Европы

1 декабря российские ученые утратили доступ к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), находящейся в Женеве. Об этом официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье рассказал РИА Новости.

«Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией», — сообщил он. По его словам, к 1 декабря процесс передачи проектов от российских институтов был завершен, в связи с чем ЦЕРН сможет продолжить свою научную деятельность.

Данное решение совет организации принял в июне 2022 года на фоне конфликта на Украине.

Ранее ЦЕРН прекратило сотрудничество с Научно-исследовательскими институтами из России и Белоруссии. В организации подчеркнули, что отсутствие ученых из России будет ощутимо, однако заверили, что смогут это компенсировать.