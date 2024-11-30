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14:45, 30 ноября 2024Наука и техника

ЦЕРН прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белоруссии

Swissinfo: ЦЕРН прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белоруссии
Семен Александров (редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекращает сотрудничество с Научно-исследовательскими институтами (НИИ) из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал Swissinfo.

Отмечается, что решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет прежде всего сотрудничество с российскими институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены.

В организации подчеркнули, что отсутствие ученых из России будет ощутимо, однако заверили, что смогут это компенсировать.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты ЦЕРН. По его словам, после начала конфликта на Украине российским ученым предложили вернуться в свои родные институты в Россию и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а потом с международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН.

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