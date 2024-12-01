Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 1 декабря 2024Россия

Сенатор рассказал о полезном уроке Украины

Пушков: власти Грузии не хотят переворота по украинскому сценарию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии имеют перед глазами пример Украины и отчетливо осознают, чем могут закончиться протесты в Тбилиси. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что грузинские власти «полны решимости» не допустить повторения украинского сценария в своей стране.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не допустят повторения событий украинского «Майдана» во время протестов. «Они [протестующие] еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом», — заявил Кобахидзе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      Россияне раскрыли отношение к комплиментам от лифтов

      Сенатор рассказал о полезном уроке Украины

      Протестующие перекрыли дорогу в Тбилиси

      Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

      В России спрогнозировали звонок Трампа Путину

      Россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться

      Кинолог рассказал об особенностях ухода за собакой зимой

      Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

      США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше