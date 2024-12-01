Сенатор рассказал о полезном уроке Украины

Пушков: власти Грузии не хотят переворота по украинскому сценарию

Власти Грузии имеют перед глазами пример Украины и отчетливо осознают, чем могут закончиться протесты в Тбилиси. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что грузинские власти «полны решимости» не допустить повторения украинского сценария в своей стране.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не допустят повторения событий украинского «Майдана» во время протестов. «Они [протестующие] еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом», — заявил Кобахидзе.