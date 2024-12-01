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14:25, 1 декабря 2024Россия

СК проверит причины возвращения самолета Superjet в Минводы

СК начал проверку после экстренной посадки Superjet в аэропорту Минеральных Вод
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) начал проверку из-за возвращения в аэропорт вылета пассажирского самолета Sukhoi Superjet, следовавшего рейсом Минеральные Воды — Сочи. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК.

Предварительной причиной возвращения Superjet в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» с 101 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту вылетел из Минвод в 8:35 по московскому времени, но совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в 9:19 по московскому времени. О пострадавших не сообщается.

Неделю назад Superjet той же авиакомпании совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. В результате удара о взлетно-посадочную полосу из лайнера стало вытекать топливо и начался сильный пожар. Людей эвакуировали по надувным трапам, никто из них не пострадал.

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