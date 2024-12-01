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06:39, 1 декабря 2024Мир

США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

Kyodo: США с весны 2026 года начнут размещать на севере Японии F-35А
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) США начнут с весны 2026 года на постоянной основе размещать 48 боевых самолетов пятого поколения F-35A на базе Мисава на севере Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местный муниципалитет.

Как отмечается, Мисава находится в совместном использовании ВВС Штатов и Японии. Токио с 2018 года размещает в этом месте свои F-35A, которые закупаются в США, а также собираются в Японии по лицензии. Токио планирует получить в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС.

Ранее японские СМИ написали, что правящая в Японии Либерально-демократическая партия начала обсуждение вопроса создания «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Комитет был создан по указанию японского премьер-министра Сигэру Исибы.

В начале ноября генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что Японское правительство будет тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США. Он вновь подчеркнул значение сотрудничества между Вашингтоном и Токио.

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