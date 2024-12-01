Соединенные Штаты предали президента Украины Владимира Зеленского. В этом власти США заподозрила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале
Таким образом она прокомментировала высказанное советником президента по национальной безопасности США Джейком Салливаном мнение, что Украина сама должна решить, согласна ли она на потерю территорий в рамках мирных переговоров.
«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», — заметила Захарова.
Дипломат объяснила произошедшее, на ее взгляд, предательство тем, что помощь Украине никогда не была настоящей целью США. По ее словам, Вашингтон был заинтересован лишь в нанесении ущерба России. «Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — заключила Захарова.
Ранее Салливан заявил, что Украина сама должна определять свою судьбу, а принимаемые Зеленским решения не должны навязываться извне, в том числе Вашингтоном. Главной задачей США, по его словам, было дать Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.