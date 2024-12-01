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19:12, 1 декабря 2024Мир

В США раскрыли позицию о территориальных уступках Украины

Салливан: Украина сама должна решить, согласна ли она на потерю территорий
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина сама должна решить, согласна ли она на территориальные потери и другие уступки ради заключения мирного соглашения с Россией. Позицию властей США раскрыл советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе США», — сказал Салливан.

При этом он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто признавал, что боевые действия необходимо закончить переговорами. Их формат является предметом диалога Вашингтона и Киева.

«Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата», — заключил Салливан.

Ранее Салливан также раскрыл план президента США Джо Байдена по Украине. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.

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