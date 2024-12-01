В Белом доме раскрыли план Байдена по Украине

Салливан: Байден намерен дать Киеву все ресурсы для укрепления позиций на фронте

Администрация президента США Джо Байдена намерена дать Украине все ресурсы для укрепления позиций на фронте и на возможных переговорах. Об этом телеканалу ABC заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сделаем все, что в наших силах, за эти 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она стала сильнее за столом переговоров», — рассказал он о планах Белого дома на оставшиеся два месяца президентства Байдена.

Салливан отметил, что глава Белого дома поручил ему проконтролировать масштабную поставку военной техники на Украину, чтобы Вашингтон «потратил каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, к тому времени, как Байден покинет свой пост».

Ранее Салливан заявил, что США не рассматривают идею возвращения на Украину ядерного оружия. Советник подчеркнул, что Вашингтон сфокусирован на поставках Киеву обычных вооружений.