В Белом доме прокомментировали возможность поставок ядерного оружия Украине

Салливан: США не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву

США сфокусированы на поставках Киеву обычных вооружений и не рассматривают возможность возвращения ему ядерного оружия. Об этом телеканалу ABC заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

«США не рассматривают идею возвращения на Украину ядерного оружия, от которого страна отказалась после распада Советского Союза», — сказал советник.

Уточняется, что таким образом Салливан прокомментировал слова неких неназванных западных чиновников, что президент США Джо Байден может передать Украине оружие до того, как он покинет свой пост.

Ранее президент России Владимир Путин назвал безответственными заявления о возможной передаче Киеву ядерного оружия. По его словам, передача кем-либо Украине ядерного оружия стала бы нарушением обязательств по нераспространению.