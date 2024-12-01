Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси

Участники протеста в Тбилиси продолжают занимать часть проспекта Руставели

Участники оппозиционного митинга, который начался в Тбилиси в субботу, 30 ноября, продолжается. Утром в воскресенье митингующие заняли часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям, сообщает корреспондент РИА Новости.

По состоянию на 6:00 (5:00 мск), толпа митингующих растянулась на несколько сотен метров. Некоторые участники акции построили баррикады и всю ночь запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку. Другие митингующие оставили граффити антиправительственного характера.

По последним данным, грузинский спецназ вновь разгоняет митинг оппозиции. Для разгона используются водометы и, предположительно, слезоточивый газ. Сторонников оппозиции вытесняют с части проспекта Руставели.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьера страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Также стало известно, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

На фоне происходящего власти США накануне приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. В Госдепе уточнили, что данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС) правящей партией «Грузинская мечта».

