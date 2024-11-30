Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 30 ноября 2024Мир

США приостановили партнерство с Грузией

Госдеп: США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Об этом в своем заявлении сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС) правящей партией «Грузинская мечта». Он заявил, что ЕС является «оплотом против Кремля».

«Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — сказал Миллер.

Ранее служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что конкретные руководители неправительственных организаций и лидеры политических партий заинтересованы в насильственном захвате власти в государстве. СГБ призвала демонстрантов не вестись на провокации, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      В московском клубе госпитализировали нескольких подростков на фоне облавы

      После концерта в петербургском клубе прошли обыски

      В московский клуб нагрянули силовики

      ВВС России и Сирии нанесли удары по скоплениям и линиям снабжения террористов

      Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

      Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

      Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

      Ирак закрыл границу с Сирией

      США приостановили партнерство с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше