США приостановили партнерство с Грузией

Госдеп: США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Об этом в своем заявлении сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС) правящей партией «Грузинская мечта». Он заявил, что ЕС является «оплотом против Кремля».

«Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — сказал Миллер.

Ранее служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что конкретные руководители неправительственных организаций и лидеры политических партий заинтересованы в насильственном захвате власти в государстве. СГБ призвала демонстрантов не вестись на провокации, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.