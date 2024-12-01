Турция сократила экспорт мандаринов в Россию

Турция в 2024 году сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

Турция, один из крупнейших экспортеров мандаринов в Россию, за первые десять месяцев 2024 года сократила поставки на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные турецкой статистической службы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что в период с января по октябрь текущего года поставки мандаринов составили 161,3 тысячи тонн против 202,3 тысячи за аналогичный период 2023 года. При этом с июня по сентябрь поставок не было, хотя в 2023 году в этот период в РФ отправлялись небольшие партии этого фрукта.

В октябре поставки возобновились, хотя их объем составил 35,2 тысячи тонн, что почти на 30 процентов ниже прошлогоднего значения.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2024 года объемы российско-финской торговли составили 960,6 миллиона евро, что на 31 процент ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт российских товаров в Финляндию упал на четверть, дойдя до 685,5 миллиона евро. Экспорт снизился в 1,7 раза, до 275,1 миллиона евро.