Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады на улице

Митингующие в Тбилиси, которых спецназ отогнал от парламента, начали строить баррикады на улице. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как отмечается, для возведения баррикад участники митинга используют скамейки, мусорные баки и прочие подручные предметы. Корреспондент агентство уточняет, что толпа сторонников оппозиции, участвовавших в митинге, после применения против них слезоточивого газа покинула окрестности парламента. Они сместились по проспекту Руставели.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водомет для вытеснения митингующих у входа в здание парламента. В ответ на это участники протеста запускают фейерверки в направлении грузовика с водометом.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Также сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.