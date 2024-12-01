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00:37, 1 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга

Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси спецназ начал применять водомет для вытеснения митингующих у входа в здание парламента. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

В ответ участники протеста запускают фейерверки в направлении грузовика с водометом. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие к нему улицы. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Внутри здания парламента произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что митингующие применили коктейли Молотова. В протестных акциях, прошедших в Тбилиси и других городах страны, приняли участие несколько тысяч человек. Как утверждает полиция, их действия вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Европейский союз правящей партией «Грузинская мечта».

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