В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга

Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих

В Тбилиси спецназ начал применять водомет для вытеснения митингующих у входа в здание парламента. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

В ответ участники протеста запускают фейерверки в направлении грузовика с водометом. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие к нему улицы. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Внутри здания парламента произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что митингующие применили коктейли Молотова. В протестных акциях, прошедших в Тбилиси и других городах страны, приняли участие несколько тысяч человек. Как утверждает полиция, их действия вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Европейский союз правящей партией «Грузинская мечта».

