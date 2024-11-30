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22:56, 30 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

ТАСС: протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники акций протеста в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие на протяжении нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из них залетела в окно, после чего там вспыхнул пожар. Помимо этого, они также запускали фейерверки.

Ранее стало известно, что митингующие применили коктейли Молотова. В протестных акциях, прошедших в четверг и пятницу в Тбилиси и других городах страны, приняли участие несколько тысяч человек. Как утверждает полиция, их действия вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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