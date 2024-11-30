Протестующие в Грузии применили коктейли Молотова

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: протестующие применили коктейли Молотова

Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси применили коктейли Молотова. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

Акции протеста прошли в четверг и пятницу в Тбилиси, а также в других городах страны. В них приняли участие несколько тысяч человек. При этом в МВД республики заявили, что действия протестующих вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций. В связи с этим были применены спецсредства.

Ранее сообщалось, что между протестующими и сотрудниками правопорядка в Грузии начались столкновения. В ночь с пятницы на субботу были задержаны 107 человек. Также стало известно, что более 50 полицейских пострадали. При этом 30 сотрудникам правопорядка потребовалось хирургическое вмешательство.