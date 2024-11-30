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13:34, 30 ноября 2024Бывший СССР

Более 50 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии

Премьер Кобахидзе: более 50 полицейских пострадали на акциях протеста в Тбилиси
Семен Александров (редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Более 50 полицейских пострадали на акциях протеста оппозиции в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

«Со стороны митингующих имело место брутальное насилие против полицейских, они использовали коктейли Молотова и пиротехнику», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что 30 полицейским потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее МВД Грузии сообщило, что во время протестов были задержаны 107 человек. Возле здания парламента в Тбилиси протестующие повредили инфраструктуру, подожгли различные предметы, повредили ворота и камеры видеонаблюдения. Отмечалось, что задержания происходили в соответствии со статьями о хулиганстве или о неподчинении полиции.

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