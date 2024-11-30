В МВД Грузии назвали число задержанных на протестах граждан

МВД Грузии: 107 человек задержаны во время протестов

В Грузии во время протестов были задержаны 107 человек, такое число назвали в МВД республики.

В результате столкновений с участниками акции оппозиции в пятницу и ночь на субботу пострадали десять сотрудников полиции, один из них остается в медицинском учреждении с ожогами.

Возле здания парламента в Тбилиси протестующие повредили инфраструктуру, подожгли различные предметы, повредили ворота и камеры видеонаблюдения.

«С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства… задержаны 107 человек», — говорится в заявлении. Задержания происходили в соответствии со статьями о хулиганстве или о неподчинении полиции.

Ранее в МВД заявили, что акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций. В центре столицы у здания парламента собралось большое количество людей, начались стычки с полицией. Также протесты прошли в других крупных городах страны.