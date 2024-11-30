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01:59, 30 ноября 2024Бывший СССР

В МВД Грузии заявили о вышедшей за рамки закона акции протеста

МВД Грузии: акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

Акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций. Об этом заявили в МВД Грузии, передает радио Sputnik.

В центре столицы у здания парламента собралось большое количество людей, начались стычки с полицией. Также протесты проходят в других крупных городах страны.

«Несмотря на не один призыв правоохранителей, а также официально распространенное министерством внутренних дел заявление, участники акции вступают в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД добавили, что демонстранты кидают в полицейских различны предметы, в результате чего пострадали три сотрудника, двое из них были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что митингующие в Тбилиси повредили ворота парламента, силовики применили к ним установленные законом специальные средства. До этого силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета.

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