В Грузии применили спецсредства для разгона митингующих в Тбилиси

МВД Грузии: силовики применили спецсредства для разгона митингующих в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси повредили ворота парламента, силовики применили к ним установленные законом специальные средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Как отметили в силовых ведомствах, протестующие подожгли инфраструктуру. В МВД добавили, что часть участников митинга двинулась в сторону улицы Чичинадзе и повредила входные ворота парламента.

«Чтобы успокоить ситуацию, правоохранители применили специальные средства, установленные законом», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее в Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета. Грузинский спецназ выдвинулся к парламенту.