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23:18, 29 ноября 2024Бывший СССР

Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси

Спецназ выдвинулся к парламенту в Тбилиси, где находятся сторонники оппозиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jay Kogler / Global Look Press

Грузинский спецназ выдвинулся к парламенту в Тбилиси, где находятся сторонники оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. Также силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента.

Ранее сообщалось, что между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые собравшиеся пытались сломать ворота туда.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года.

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