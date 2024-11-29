Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси

Спецназ выдвинулся к парламенту в Тбилиси, где находятся сторонники оппозиции

Грузинский спецназ выдвинулся к парламенту в Тбилиси, где находятся сторонники оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. Также силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента.

Ранее сообщалось, что между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые собравшиеся пытались сломать ворота туда.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года.