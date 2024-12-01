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17:49, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В работе Viber произошел сбой

В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Schaube / face to face / Globallookpress.com

В работе мессенджера Viber в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пик жалоб — 1134 — был зафиксирован в 9:00 по московскому времени. На 17:47 их количество уменьшилось до 222 жалоб. К моменту публикации проблемы с доступом к сервису наблюдаются из 25 городов.

Преимущественно пользователи сообщали о проблемах с оповещениями, такая ошибка зафиксирована в 33 процентах жалоб. Еще 27 процентов пожаловались на сбой мобильного приложения, а 22 процента — на работу самого сайта.

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