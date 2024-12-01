Захарова: Киев идет проторенной дорожкой своих кумиров из Третьего рейха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова конгрессвумен США Виктории Спартц украинского происхождения, которая обвинила президента Украины Владимира Зеленского в плохой подготовке к войне и потребовала его мобилизовать всех украинцев «от мала до велика». Об этом дипломат написала в Telegram.

«Это ровно то, о чем мы все время говорили. Эти неонацисты с Банковой и их спонсоры идут проторенной дорожкой своих кумиров из Третьего рейха с гитлерюгендом. А иногда норовят их переплюнуть», — отметила она.

Дипломат напомнила, что в октябре 1943 года из молодежи возрастом от 17 лет была сформирована 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд». Она также подчеркнула, что в последние месяцы войны ряды «Ваффен-СС» и «Фольксштурма» активно пополнялись 16-18-летними подростками «Детской армии Гитлера».

Ранее Спартц выразила мнение, что Киеву необходимо перевести всю страну на военный лад и ввести всеобщую мобилизацию. По ее мнению, все — от детей до пожилых людей — должны вносить свой вклад.