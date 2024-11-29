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17:49, 29 ноября 2024Мир

В Конгрессе США заявили о необходимости всеобщей мобилизации на Украине

Конгрессвумен Спартц: на Украине необходимо ввести всеобщую мобилизацию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киеву необходимо перевести всю страну на военный лад и ввести всеобщую мобилизацию. Такое мнение выразила уроженка Украины член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Украина обязана перевести всю страну на военный лад, и это надо было сделать еще два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и подготавливать их для замены тех, кто уже долгое время находится на передовой. Но он [генерал] был уволен, а на его место пришли марионетки, которые не стремятся к реальной подготовке украинцев к боевым действиям», — отметила политик.

По мнению Спартц, все — от детей до пожилых людей — должны вносить свой вклад, поэтому украинские власти должны ввести всеобщую мобилизацию. Она указала на то, что Киев не может надеяться только на смелых молодых людей, которые падут в боевых действиях за всех остальных.

27 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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