Число погибших постояльцев российского соццентра увеличилось до шести

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до шести

Число погибших постояльцев российского социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что в больницах находятся 25 человек. «В больнице №5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести», — сообщили в министерстве.

Всего в центре в Калистратихе находились 28 человек. Ранее сообщалось, что три человека насмерть отравились в частном социальном центре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи допросили персонал социального центра.

Позже директор центра Алик Гельфенбайн заявил, что причиной смерти постояльцев социального центра смогла стать ротавирусная инфекция.