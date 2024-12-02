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07:41, 2 декабря 2024Россия

Число погибших постояльцев российского соццентра увеличилось до шести

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до шести
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число погибших постояльцев российского социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что в больницах находятся 25 человек. «В больнице №5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести», — сообщили в министерстве.

Всего в центре в Калистратихе находились 28 человек. Ранее сообщалось, что три человека насмерть отравились в частном социальном центре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи допросили персонал социального центра.

Позже директор центра Алик Гельфенбайн заявил, что причиной смерти постояльцев социального центра смогла стать ротавирусная инфекция.

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