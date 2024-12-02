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08:30, 2 декабря 2024Забота о себе

Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт

Диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма помогает худеть и лучше спать
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма содержит множество полезных микроэлементов. Слова специалиста приводит издание Cuidate Plus.

По словам эксперта, многие опасаются есть фрукты, потому что они содержат много сахара. Однако хурму Охеда назвал продуктом с низким гликемическим индексом и заверил, что она идеально подходит тем, кто хочет похудеть или хорошо спать.

«Хурма содержит калий и магний — питательные вещества, которые помогают лучше отдыхать и спать. Полезны эти микроэлементы и для спортсменов. К тому же она содержит железо, что очень важно, например, для женщин во время менструации или для людей с анемией», — отметил диетолог.

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Диетолог также обратил внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией постепенно, что помогает сохранять силы надолго.

Ранее хирург Ксения Мерсаидова предупредила о неочевидной опасности хурмы. Она сказала, что употребление незрелой хурмы может вызвать кишечную непроходимость.

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