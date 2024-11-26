Россиян предупредили о неочевидной опасности хурмы

Хирург Мерсаидова: из-за хурмы может развиться кишечная непроходимость

Хирург, эндоскопист Ксения Мерсаидова рассказала, что пищевые волокна незрелой хурмы могут сбиться в желудке в комок и привести к кишечной непроходимости. Об этой неочевидной опасности фрукта врач предупредила в беседе с изданием e1.ru.

По словам доктора, неспелая хурма содержит не перевариваемые комки волокон, которые, попадая в желудок, тормозят пищеварение и блокируют прохождение пищи. Из-за них может развиться кишечная непроходимость, предупредила Мерсаидова. Врач уточнила, что это состояние может вызывать перитонит — воспаление брюшины, которое может привести к летальному исходу.

Она добавила, что при возникновении кишечной непроходимости человек чувствует тяжесть и боль в животе, которая усиливается после еды, а также ощущает, что его живот крутит. Хирург призвала не пытаться справиться с этим состоянием самостоятельно и, если боль не проходит в течение двух часов, вызывать скорую помощь.

Доктор отметила, что вяжущая незрелая хурма может вызывать кишечную непроходимость у любого человека. Однако в зоне повышенного риска находятся пожилые люди со слабой перистальтикой и те, кто недавно перенес операцию на брюшной полости, уточнила Мерсаидова.

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