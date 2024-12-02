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14:42, 2 декабря 2024Силовые структуры

Следствие раскрыло состав вызвавшего гибель детей под Красноярском вещества

СК назвал состав вызвавшего гибель детей под Красноярском дихлофоса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В состав средства, вызвавшего отравление и повлекшего гибель четверых детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре 2024 года, входил комплекс синтетических веществ. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Красноярском краю и Хакасии.

По данным ведомства, четверо детей отравились инсектицидами. Накануне отец детей проводил обработку дома дихлофосом. Следователи намерены дать правовую оценку действиям мужчины. На данный момент он проходит по делу в качестве свидетеля.

«Это был комплекс веществ — синтетических пиретроидов — циперметрин, тетраметрин, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид», — рассказали в ведомстве.

Сообщения об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка появились 21 сентября. Врачи не смогли спасти четверых детей, их родители выжили. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, но она так и не была подтверждена.

Следы вещества, входящего в состав средства от насекомых, нашли в пробах рвоты отравившейся семьи, рассказали «Ленте.ру» в СК. В свою очередь, производитель дихлофоса «Варан», который россияне применяли в доме, заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.

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