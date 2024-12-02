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21:00, 2 декабря 2024Спорт

«Динамо» вырвало ничью в матче РПЛ благодаря голу вратаря

«Динамо» вырвало ничью в матче РПЛ с «Ахматом» благодаря голу вратаря Лещука
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Динамо» вырвало ничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Грозном и завершился со счетом 1:1. Москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука на шестой добавленной ко второму тайму минуте. В составе хозяев отличился Максим Самородов на 22-й минуте.

Столичный клуб с 32 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Ахмат» имеет в активе десять очков и идет на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре грозненцы на своем поле сыграют с Оренбургом, а «Динамо» дома встретятся с подмосковными «Химками». Оба матча пройдут 8 декабря.

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