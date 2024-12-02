Эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России

Экономист Прохоров: на пике популярности карты UnionPay выпускали 10-12 банков

Китайская платежная система UnionPay, в отличие от Visa и Mastercard, продолжает работать с российскими банками, однако только с теми, которые не попали под санкции, так как остерегается вторичных запретительных мер. Об этом сообщила «Российская газета».

Как отметила эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина в 2022 и 2023 годах карты UnionPay выпускали около десяти банков. В свою очередь, экономист, директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов заявил, что на пике популярности в России UnionPay можно было оформить в 10-12 кредитных организациях. Впрочем, китайская платежная система никогда не пользовалась такой популярностью, как ее конкуренты Visa и Mastercard. В свое время, две последних занимали в РФ внушительную долю рынка.

Ранее появился прогноз о малой вероятности того, что в РФ станет больше кредитных организаций, выпускающих карты UnionPay. Эксперты отметили, что небольшим банкам не под силу вложить крупные суммы в инфраструктуру для работы с китайской платежной системой. Кроме того, наладив массовую раздачу этих карт, организация рискует попасть под санкции.

А в Китае банкоматы прекратили выдавать наличные с карт Union Pay, выпущенных Газпромбанком. При попытке обналичить средства система сообщает пользователю об ошибке.