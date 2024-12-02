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14:56, 2 декабря 2024Силовые структуры

Генпрокуратура России вскрыла новые нарушения в уголовно-исполнительной системе страны

Генпрокуратура РФ внесла представление главе ФСИН Гостеву за нарушения в УИС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Генпрокуратура России вскрыла многочисленные нарушения в уголовно-исполнительной системе (УИС) страны и внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву об их устранении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

К дисциплинарной ответственности за несоблюдение прав граждан привлечены 14 должностных лиц УИС.

Выявленные нарушения касаются решения вопросов о переводе осужденных в исправительные учреждения поближе к месту жительства родственников.

29 ноября суд в Уфе заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина, который вымогал премии у десяти своих подчиненных.

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