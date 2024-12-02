Генсек НАТО назвал приоритетом поставки Киеву оборонительных и наступательных вооружений

Рютте назвал приоритетом усиление Украины на случай возможных переговоров с РФ

Генсек НАТО Марк Рютте назвал приоритетной целью альянса поставки Украине оборонительных и наступательных вооружений, отметив, что это должно помочь Киеву усилить позиции на случай возможных мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос о приглашении республики в НАТО, сообщает Financial Times (FT).

Рютте отметил, что, когда союзники ведут дискуссии о дальнейших шагах, касающихся конфликта на Украине, он пытается заверить их в том, что в ближайшей перспективе Киев нуждается в оказании ему военной помощи, в частности ему необходимы средства противовоздушной обороны и наступательные системы.

Генсек отметил, что «первостепенным приоритетом» в настоящее время является обеспечение украинского президента Владимира Зеленского всем необходимым, чтобы в момент вступления в переговоры с Москвой он смог вести их с сильной позиции.

Ранее Зеленский раскрыл подробности длинной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем, посетившим с визитом Киев. Политик назвал встречу одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате и продлилась более двух с половиной часов.