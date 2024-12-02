Глава РФС предрек изменение ситуации с допуском россиян до турниров в 2025 году

Дюков предрек изменение ситуации с допуском россиян до турниров в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предрек изменение ситуации с допуском российских футбольных команд до международных турниров в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

«Какие изменения? Нам нужно только одно — снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах», — уточнил Дюков.

Глава РФС добавил, что отношение к российскому футболу со стороны зарубежных коллег улучшилось. «Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей», — заявил Дюков.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о скором возвращении россиян на чемпионаты мира в зимних видах спорта. По ее словам, это может произойти в 2025 году.