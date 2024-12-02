Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

Шольц прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планировал поездку на Украину после выборов в США и до вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа. Политик намерен узнать, на что готов украинский лидер Владимир Зеленский ради завершения конфликта.

По данным издания Bild, визит готовился еще до развала в Германии правящей коалиции в начале ноября. Шольц хочет показать, что несмотря на события в стране и досрочные парламентские выборы, он продолжает оставаться действующим главой государства и готов вести важные политические переговоры.

За 83 дня до выборов в бундестаг Шольц, естественно, хочет дать четкий сигнал: Я — канцлер, я веду переговоры в мире Bild газета

На фоне обещаний Трампа о начале переговоров для мирного урегулирования украинского конфликта канцлер ФРГ намерен вступиться за интересы Украины.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев

2 декабря Шольц прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским. Это его второй визит за 2,5 года. Перед этим канцлер ФРГ анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро.

Журналисты обратили внимание на то, что канцлер привез с собой таинственный чемодан, который не выпускал из рук. Так, издание «Страна.ua» опубликовало в Telegram видео, на котором видно выходящего из поезда Шольца.

Шольц вместе с Зеленским посетили госпиталь, в котором находятся раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они общались с солдатами, а также сфотографировались с тяжелораненым военным: мужчина потерял ноги в ходе боев с Российской армией. На кадре видно, как боец обнимает президента, а Шольц опустился рядом с ними на колени. Все трое улыбаются.

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

По словам канцлера, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной, а также «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Шольц добавил, что Киев может полагаться на Берлин, так как руководство Германии «говорит то, что делает» и «делает то, что говорит».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В новый пакет помощи вошли танки Leopard-1 и ударные БПЛА

Позже представитель Минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в новый пакет помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро вошли зенитные ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«В пакет помощи Германии Украине вошли немецкие разведывательные и ударные беспилотники компании Helsing, 4000 из них будут отправлены Киеву начиная с декабря этого года. Также в комплект входят: две системы ПВО IRIS-T, десять танков Leopard-1, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Мюллер также отметил, что в новый пакет помощи будет включена зимняя одежда.