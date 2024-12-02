Россиянам назвали намечающиеся альтернативы ипотеке

Эксперт Гусева: застройщики могут предпочесть ипотеке лизинг

На фоне ужесточения ипотеки и повышения ключевой ставки девелоперы ищут новые механизмы продаж. Таковым может стать лизинг жилья. Такую перспективу в беседе с «Комсомольской правдой» допустила гендиректор Key Capital Ольга Гусева.

В качестве альтернативы жилищным кредитам застройщики будут предлагать долгосрочную аренду с правом выкупа, считает эксперт. Помимо лизинга, стройкомпании активно развивают программы рассрочек, но данный формат удобен не всем покупателям.

Относительно ставок по ипотеке свое предположение сделал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Специалист предполагает, что ставка по жилищным кредитам в будущем может опуститься до 12-15 процентов, однако ждать понижения стоит не раньше чем в 2026 году. Точный срок Янин не называет. При этом, по прогнозам эксперта агентства недвижимости «Макромир» Ирины Озеровой, ставки по семейной ипотеке и программе для «айтишников» могут в ближайшее время достичь 8-12 процентов. К такому развитию событий, как отмечает она, рискует привести большой разрыв между ключевой и льготной ставками.

Ранее в Минстрое заявили о завершении золотого времени для отечественных застройщиков. Чиновники считают, что сегодня наступает момент, когда строительные компании должны прийти на помощь государству, отблагодарив за поддержку в прошлом.