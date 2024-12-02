Клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» решил отказаться от российского защитника Даниила Чайки. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети X.
Команда выставила 22-летнего Чайку на безусловный драфт отказов с целью расторжения договора. Россиянин был выбран командой на драфте 2021 года и не сыграл в НХЛ.
В сезоне-2024/2025 Чайка выступал за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Силвер Найтс» и провел пять матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В них он отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5».
Ранее права на российского защитника получил выступающий в Континентальной хоккейной лиге омский «Авангард». Московский ЦСКА отдал права на Чайку, получив взамен денежные средства.