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23:42, 2 декабря 2024Спорт

Клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Вегас» выставил российского защитника Даниила Чайку на драфт отказов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» решил отказаться от российского защитника Даниила Чайки. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети X.

Команда выставила 22-летнего Чайку на безусловный драфт отказов с целью расторжения договора. Россиянин был выбран командой на драфте 2021 года и не сыграл в НХЛ.

В сезоне-2024/2025 Чайка выступал за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Силвер Найтс» и провел пять матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В них он отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5».

Ранее права на российского защитника получил выступающий в Континентальной хоккейной лиге омский «Авангард». Московский ЦСКА отдал права на Чайку, получив взамен денежные средства.

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