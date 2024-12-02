Клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Вегас» выставил российского защитника Даниила Чайку на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» решил отказаться от российского защитника Даниила Чайки. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети X.

Команда выставила 22-летнего Чайку на безусловный драфт отказов с целью расторжения договора. Россиянин был выбран командой на драфте 2021 года и не сыграл в НХЛ.

В сезоне-2024/2025 Чайка выступал за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Силвер Найтс» и провел пять матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В них он отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5».

Ранее права на российского защитника получил выступающий в Континентальной хоккейной лиге омский «Авангард». Московский ЦСКА отдал права на Чайку, получив взамен денежные средства.