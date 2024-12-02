Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:30, 2 декабря 2024Путешествия

Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

Летевший из Томска на Пхукет самолет Azur Air аварийно сел в Новосибирске
Алина Черненко

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший из Томска на тайский курорт Пхукет, аварийно сел в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 2 декабря. Из-за технической неисправности пилоты приняли решение совершить посадку воздушного судна, на борту которого находилось более 300 пассажиров, на запасном аэродроме в Новосибирске.

Материалы по теме:
Паника, давка, шок. Российский самолет загорелся при посадке в Турции. Почему это произошло и может ли такое повториться?
Паника, давка, шок.Российский самолет загорелся при посадке в Турции. Почему это произошло и может ли такое повториться?
25 ноября 2024
В турецкой Анталье загорелся российский Superjet 100 с пассажирами на борту. Причиной жесткой посадки стал сильный ветер
В турецкой Анталье загорелся российский Superjet 100 с пассажирами на борту. Причиной жесткой посадки стал сильный ветер
25 ноября 2024

По данным источника, посадка прошла благополучно. Лайнер отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В авиакомпании добавили, что пассажиров отправят в пункт назначения на резервном самолете. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В конце ноября самолет другой российской авиакомпании, S7 Airlines, экстренно сменил курс и сел в незапланированном аэропорту. Во время рейса 45-летнему мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

      Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

      Назван простой способ оценить уровень старения организма

      Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

      У дорог в России появятся имена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше