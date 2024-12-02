Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

Летевший из Томска на Пхукет самолет Azur Air аварийно сел в Новосибирске

Самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший из Томска на тайский курорт Пхукет, аварийно сел в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 2 декабря. Из-за технической неисправности пилоты приняли решение совершить посадку воздушного судна, на борту которого находилось более 300 пассажиров, на запасном аэродроме в Новосибирске.

По данным источника, посадка прошла благополучно. Лайнер отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В авиакомпании добавили, что пассажиров отправят в пункт назначения на резервном самолете. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В конце ноября самолет другой российской авиакомпании, S7 Airlines, экстренно сменил курс и сел в незапланированном аэропорту. Во время рейса 45-летнему мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали.

