В электрокарах появится механическая коробка передач

Электрокары Volkswagen получат аналог механической коробки передач

Немецкий автогигант Volkswagen начал тестировать аналог механической коробки переключения передач (МКПП) для электромобилей. Об этом сообщает издание Motor Authority.

Руководитель отдела глобальных исследований и разработок Volkswagen Кай Грюниц заявил, что корпорация протестировали электрокар с МКПП. Судя по всему, трансмиссия с ручным управлением может появиться в некоторых моделях немецкого бренда в качестве опции.

При этом сам Грюниц заметил, что ему не нравится вручную переключать передачи на электрокаре. По словам топ-менеджера компании, он ценит автомобили с элетрическим мотором за бесшумность и плавность.

Электрические автомобили не имеют традиционной трансмисии, как машины с двигателем внутреннем сгорания. Как правило, крутящий момент передается с электромотора на колеса с помощью системы прямого привода. Это подтвердил Кай Грюниц, заметив, что МКПП будет иметь декоративные функции.

Также в Volkswagen рассказали, что будущие электрические модели могут получить систему, которая имитирует толчки, возникающие при переключении передач, и звуки двигателя. Грюниц заметил, что это случится, если будет спрос со стороны клиентов. По словам журналистов Motor Authority, МКПП для электромобилей уже запатентовали Toyota и General Motors.

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