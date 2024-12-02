На Украине заявили об угрозе взятия Купянска российскими военными

Экс-командир «Айдара» Дикий: есть угроза взятия Купянска российскими военными

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть большая угроза взятия Купянска в Харьковской области российскими военными. Об этом заявил экс-командир роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий в эфире Radio NV, запись которого опубликована на YouTube.

По его словам, российские военные на многих участках успешно форсируют реку Оскол. Он отметил, что им удается закрепиться на ряде участков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России зачищают промзону Купянска Харьковской области от подразделений ВСУ. Отмечается, что военные продолжают развитие успеха на данном направлении.

Ранее стало известно, что российские военные ведут бои за Купянск. Отмечается, что российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине города, попытки украинских военных выбить Российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.

