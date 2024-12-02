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04:17, 2 декабря 2024Мир

Названа лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после подсчета 90 % протоколов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент Румынии с 23,9 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90 процентов протоколов, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 1 декабря, в стране прошли парламентские выборы. Жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.

Так, данные ЦИК после обработки 90 процентов протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 23,9 процента в сенате и 23,43 процента — в палате депутатов. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, однако пройдут в парламент лишь 456.

Накануне вечером стало известно, что в полицию Румынии пришло 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Уточнялось, что 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку.

29 ноября сообщалось, что первый тур президентских выборов в Румынии проведут повторно при отмене его итогов Конституционным судом страны.

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