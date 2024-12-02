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07:37, 2 декабря 2024Экономика

Названы самые подорожавшие продукты для новогоднего стола

«Руспродсоюз»: новогодний стол подорожал больше чем на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

За год продукты для новогоднего стола в России подорожали на 11,4 процента. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Отмечается, что особенно сильно (на 65 процентов) в цене вырос картофель: с 27,8 рубля до почти 46 рублей за килограмм. Красная икра подорожала с 6,1 тысячи рублей, до 8,1 тысячи рублей за килограмм. Стоимость сливочного масла поднялась на 31,3 процента: с 835,23 рубля до 1096,11 рубля за кило. На десять процентов увеличилась цена шампанского. В пределах десяти процентов подорожали сельдь, сыры, куриные яйца. За мандарины стали просить на 3,6 процента больше.

При этом снизилась стоимость курятины. Если год назад она стоила 229,65 рубля за килограмм, то в настоящее время — 214,55 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2024 году набор продуктов для традиционного новогоднего стола обойдется потребителю в 9,1 тысячи рублей. Это на 13,5 процента больше, чем год назад. Наиболее дорогой из закусок оказались бутерброды с красной икрой. За 12 штук надо будет заплатить 2326 рублей. Овощная нарезка и торт подорожали на 12 процентов, до 488 рублей и 628 рублей соответственно, а бутылка шампанского подорожала с 349 рублей до 385 рублей.

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