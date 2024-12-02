Пенсионерка сама вырвала себе зубы после семи лет поисков стоматолога

В Великобритании 76-летней женщине пришлось самой вырвать себе три зуба

В Великобритании 76-летняя женщина была вынуждена самостоятельно вырвать себе зубы после семи лет поисков стоматолога. Об этом пишет Daily Star.

Линда Колла переехала из Ноттингема в город Оттери-Сент-Мэри, графство Девоншир, в 2018 году. С тех пор она пыталась найти зубного врача на новом месте, однако клиники не ставили на учет новых пациентов по страховке Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Позволить себе услуги частного стоматолога пенсионерка не могла.

В начале года у Коллы сильно расшатались три зуба, и в итоге она была вынуждена удалить их самостоятельно. Как она выразилась, это была очень болезненная процедура. Женщина вырвала себе два коренных зуба и один клык. «Я здесь с апреля 2018-го, и зубного начала искать с июня-июля того года, но их до сих пор нет. Три зуба начали шататься, и это было не очень приятно. Было больно есть, поэтому пришлось вырвать их», — описала свою ситуацию британка.

После этого ей пришлось потратить 300 фунтов стерлингов на протезы. При этом услуги частного стоматолога обошлись бы ей в 1,5 тысячи фунтов стерлингов. «Я обошла всех местных стоматологов, но они сказали, что могут принять только определенное количество пациентов NHS из-за ограниченного финансирования. Здесь, на Юго-Западе, просто беда с этим», — сказала Колла.

Она также заявила, что решила поделиться своей историей, чтобы больше людей узнали о кризисе с услугами зубных врачей в Англии.

В 2022 году женщина из Великобритании руками вырвала себе 13 зубов. Она также устала ждать приема у стоматолога.