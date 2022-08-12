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Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов

Daily Mail: 42-летняя британка Даниэль Уоттс самостоятельно вырвала половину своих зубов

Фото: imagebroker / Rosseforp / Globallookpress.com

42-летняя Даниэль Уоттс из города Бери-Сент-Эдмундс, Велкобритания, руками вырвала почти половину своих зубов. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2015 году государственная стоматологическая клиника, к которой была прикреплена женщина, закрылась из-за сокращения штата. По словам Уоттс, в течение шести лет она обращалась ко множеству других специалистов, однако ни один из них не соглашался принимать новых пациентов.

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Британка долгое время страдала от воспаления десен. В итоге она устала ждать приема у стоматолога и самостоятельно удалила 13 зубов.

«Я живу с этим каждый день. Я принимаю обезболивающие препараты, хожу на работу и забочусь о своих детях. Мне приходится постоянно прятать свою улыбку. Я ненавижу разговаривать с людьми, даже с теми, кого знаю», — рассказала Уоттс.

Ранее сообщалось, что британец не смог записаться на прием ни в одну из клиник своего города и был вынужден самостоятельно выдирать себе два зуба плоскогубцами. По словам мужчины, на такой отчаянный шаг его толкнула ужасная боль.

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Алиса Удовик
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