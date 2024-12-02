Посетителей российских ночных клубов призвали готовиться оказаться в военкомате

Политолог Бовт: посетителям ночных клубов надо готовиться оказаться в военкомате

Посетителям российских ночных клубов надо готовиться оказаться в военкомате. К этому жителей страны призвал в Telegram политолог Георгий Бовт, комментируя новость о полицейских рейдах в московских клубах.

По словам Бовта, другое место, в котором могут оказаться посетители клубов — автозак. Он напомнил, что в позднем СССР при правлении Юрия Андропова также проходили рейды по местам для увеселений.

«Те, кто жил при генсеке Андропове, должны помнить облавы в рабочее время по кинотеатрам, баням и прочим общественным местам, мол: "Почему это вы, гражданин, не на рабочем месте?" Как говорится, руки-то помнят, чтят традиции отцов», — написал в блоге политолог.

Он добавил, что некоторые общественные деятели считают, что в такое время веселиться недопустимо.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что в московском клубе Arma ОМОН провел рейд. Посетителям вечеринки приказали лечь лицом вниз, их досмотрели. Кроме того, рейд прошел и другом клубе — Mono. Причина визитов силовиков неизвестна.