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16:07, 2 декабря 2024Россия

Посетителей российских ночных клубов призвали готовиться оказаться в военкомате

Политолог Бовт: посетителям ночных клубов надо готовиться оказаться в военкомате
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Посетителям российских ночных клубов надо готовиться оказаться в военкомате. К этому жителей страны призвал в Telegram политолог Георгий Бовт, комментируя новость о полицейских рейдах в московских клубах.

По словам Бовта, другое место, в котором могут оказаться посетители клубов — автозак. Он напомнил, что в позднем СССР при правлении Юрия Андропова также проходили рейды по местам для увеселений.

«Те, кто жил при генсеке Андропове, должны помнить облавы в рабочее время по кинотеатрам, баням и прочим общественным местам, мол: "Почему это вы, гражданин, не на рабочем месте?" Как говорится, руки-то помнят, чтят традиции отцов», — написал в блоге политолог.

Он добавил, что некоторые общественные деятели считают, что в такое время веселиться недопустимо.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что в московском клубе Arma ОМОН провел рейд. Посетителям вечеринки приказали лечь лицом вниз, их досмотрели. Кроме того, рейд прошел и другом клубе — Mono. Причина визитов силовиков неизвестна.

ЖЗЛ
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