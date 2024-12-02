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19:33, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Пранкер Лексус рассказал о чуть не сорвавших звонок вице-президенту Еврокомиссии соседях

Пранкер Столяров заявил, что перед пранком с Могерини его сосед начал сверлить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алексей Столяров

Алексей Столяров. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, вспомнил историю о том, как незадолго до звонка бывшему вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини его соседи начали сверлить. О том, как сосед чуть не сорвал звонок, он рассказал в подкасте «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Какой-то урод начал сверлить трубы прямо перед разговором. Мне пришлось подниматься, искать, где же он там сверлит, чтобы попросить хотя бы полчаса не сверлить», — вспомнил Столяров.

Его коллега пранкер Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) добавил, что однажды во время пранка у них со Столяровым кончились деньги на телефоне, так как международный вызов был очень дорогим. Пранкеры уточнили, что сейчас общаются с известными людьми через видеоплатформы или мессенджеры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Бога за Вована и Лексуса. Она заявила, что благодаря пранкерам Москва узнала, о чем думают высокопоставленные западные политики.

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