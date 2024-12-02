Проамериканские группировки атаковали юго-восток Сирии

Anadolu: проамериканские группировки атаковали богатый нефтью юго-восток Сирии

Поддерживаемые США группировки начали атаковать юго-запад Сирии, который богат нефтяными месторождениями в районах Аль-Букемаль и Маядин. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

«Поддерживаемая США так называемая "Свободная сирийская армия" начала атаку на Аль-Букамаль и Мейадин в районе Тенеф (...) Группировка начала атаку начиная с центра города Дейр-эз-Зор, недалеко от сирийско-иракской границы», — передает агентство.

По информации источников, в этом регионе дислоцированы проиранские группировки, которые используют в качестве своих штабов районы Аль-Букамаль и Мейадин.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что террористические группировки в Сирии, участвующие в том числе в наступлении на Алеппо, действуют в координации с США.

1 декабря официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Вашингтон отрицает причастность к террористическим атакам в Сирии.