Протестующие в Грузии впервые применили горючую смесь

Imedi: протестующие в Тбилиси впервые применили горючую смесь против полиции

Протестующие в Тбилиси впервые применили горючую смесь против полиции и водометов. Об этом сообщил телеканал Imedi.

Предположительно, первое использование горючей смеси произошло на улице Чинчадзе, прилегающей к зданию парламента Грузии. Отмечается, что протестующие также обстреливают резиденцию правительства фейерверками. Полиция в ответ использует водометы, резиновые пули и перцовую смесь.

С 28 ноября в столице Грузии продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.

Ранее стало известно, что митингующие заняли часть проспекта Руставели. Некоторые участники акции построили баррикады и всю ночь запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку.